Augusta, chiuso per 2 settimane il mercato del giovedì. Il sindaco Di Mare ai giovani: "Non costringeteci a chiudere le piazze"

Due interventi del sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare per contenere la diffusione del covid: oggi scuole chiuse per sanificazione e sospensione del mercato del giovedì per due settimane. L'ultimo aggiornamento conta in città 129 positivi, 6 in meno rispetto al giorno prima.

La decisione di sospendere temporaneamente il mercato è stata presa in accordo con l'Asp "per tutelare - ha detto il primo cittadino - la salute di tutti, visto anche che i reparti covid sono quasi tutti pieni".

Poi Di Mare rivolge un appello ai giovani e alle famiglie e rivolgendosi con tono deciso ai primi dice: "Non costringeteci a chiudere le piazze, perché lo facciamo. Abbiate rispetto per medici e infermieri che lavorano per noi. In questi giorni - aggiunge - ho notato in giro troppe situazioni poco accettabili, quando invece è necessario il rispetto delle regole. Ai genitori chiedo di aiutarci con i loro figli perché i controlli delle forze dell'ordine saranno sempre più stringenti".