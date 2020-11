Siracusa, screening sul covid: 1 solo positivo su 1.520 tamponi

Un solo positivo a fronte di 1.520. Questo il bilancio del secondo turno di test anticovid, con il sistema “drive-in”, dedicato alle scuole siracusane. Una settimana fa i positivi erano stati 9 su 639 tamponi.

L'iniziativa è promossa dalla Regione attraverso l'Asp e si avvale della collaborazione del Comune, che partecipa con il suo sistema di protezione civile. Presenti sul posto il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore competente Sergio Imbrò.

Oggi sono stati testati gli studenti, il personale docente e non docente e i genitori del liceo scientifico Einaudi. Negli spazi dell'ex Onp sono stati montati 4 gazebo dove hanno operato i medici e gli infermieri del Dipartimento prevenzione medico dell'Asp, con il direttore Ugo Mazzilli, e si sono alternati 40 volontari della Protezione civile comunale, che si avvale anche della consulenza medica dei dottori Angelo Giudice e Gaetano Scifo. Il lavoro è andato avanti fino al pomeriggio inoltrato grazie all'utilizzo delle torri faro delle associazioni di protezione civile oggi impegnate: Avcs, Ross, Croce Rossa, Templari e Cisom.

“Davvero una bella prova di impegno civile – commenta il sindaco Italia – mentre siamo tutti chiamati a fare del nostro meglio per superare la difficile fase imposta dall'epidemia. Il risultato di oggi è il frutto di una proficua collaborazione istituzionale tra noi e l'Asp ma, prima di tutto, di un bel lavoro di squadra tra tutte le persone coinvolte in questa importante attività di tracciamento dei giovani, che spesso più di altri asintomatici e, dunque, potrebbero favorire inconsapevolmente il contagio”.

Soddisfatto l'assessore Imbrò “non solo per il risultato incoraggiante di un solo positivo – dichiara – ma anche per lo spirito che si è creato tra tutti gli operatori. Nonostante qualche disagio in più per il tempo incerto, che ci ha costretti a ritardare l'inizio del servizio, siamo riusciti a fare un numero di tamponi ben più alto non solo della scorsa settimana ma soprattutto rispetto ai mille previsti alla vigilia.”

Giovedì 19 novembre a Siracusa appuntamento nell’area antistante l’Istituto Gargallo in via Luigi Monti dalle 8,30 alle 13,30; sabato 21 novembre ad Avola nell’area antistante l’Istituto Ettore Maiorana.