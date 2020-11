Coronavirus, 48 nuovi positivi tra Siracusa e provincia. In Sicilia 1.698

Sono 48 i nuovi positivi tra Siracusa e provincia. In Sicilia sono 1.698 con 1.505 pazienti ricoverati con sintomi, altri 227 in terapia intensiva, 29.024 in isolamento domiciliare e altri 39 decessi. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 30. 756.

Questi i dati contenuti nel bollettino quotidiano del ministero della salute che comprende anche la distribuzione dei nuovi casi nelle varie province: oltre ai 48 del Siracusano, 46 sono a Trapani, 543 a Palermo, 67 a Caltanissetta, 81 ad Agrigento, 59 a Enna, 214 a Ragusa, 184 a messina e 456 a Catania.