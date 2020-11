Siracusa, quarantena e isolamento fiduciario: necessari senso di responsabilità e maggiori controlli

I cittadini rispettino appieno le prescrizioni su quarantena e isolamento fiduciario e le autorità competenti - Aziende sanitarie, Prefetti, Sindaci - intensifichino più che possibile i controlli. Questo il contenuto di un doppio appello della Rete Civica della Salute.

“Molti, in tutte le province siciliane, temono che i propri sacrifici possano venire vanificati dalle condotte superficiali di alcuni”, spiegano Pieremilio Vasta e Pier Francesco Rizza, rispettivamente coordinatore della Rete Civica della Salute e presidente della Conferenza dei Comitati consultivi delle aziende sanitarie siciliane - Sappiamo bene come sia tecnicamente impossibile il monitoraggio di ciascuna persona potenzialmente contagiosa - aggiungono - tuttavia, intensificare i controlli e realizzare una comunicazione volta a stigmatizzare le condotte errate possono essere un deterrente efficace per far riflettere ancora di più ciascuno di noi sulle conseguenze dei nostri comportamenti. Siamo tutti chiamati - concludono - a condividere la battaglia per la salute come bene comune per superare il prima possibile e nel migliore dei modi l’emergenza in atto”.