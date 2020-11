Siracusa, alla Irem Spa il Premio Industria Felix: tra le 15 top del settore Meccanica

C'è la Irem Spa di Siracusa tra le due società con sede legale in Sicilia a cui è stato assegnato il Premio Industria Felix per essersi distinte per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta per sostenibilità. Queste imprese figurano tra le migliori 122 a livello nazionale scelte in 18 settori strategici e la Irem Spa figura tra le 15 top del settore Meccanica. L'altra è la Traina Srl della provincia di Agrigento, tra le 20 top del settore Ambiente.

Le aziende sono state premiate, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei Ministri con delega alla programmazione economica

Mario Turco, durante la tre giorni di edizione nazionale via we.

“In fasi particolari come questa che stiamo vivendo - ha commentato Giovanni Musso, Ad di Irem - le imprese che vogliono restare sul mercato hanno la necessità di una vera e più forte cultura d’impresa. Siamo soddisfatti per questo riconoscimento raggiunto grazie sia al lavoro di squadra ed alla condivisione piena degli obiettivi aziendali, sia all'impegno quotidiano e quello di tutti i nostri manager e dipendenti per assicurare risultati di tutto rispetto e performances sempre più evolute, guardiamo avanti con resilienza e consapevolezza”.