Siracusa, positivi 2 operatori del 118: un autista soccorritore e un medico

Diventano 11 gli operatori sanitari del 118 della postazione di Ortigia risultati positivi al covid.

Nelle ultime ore si sono aggiunti un autista soccorritore e un medico, che sono in servizio nella terza ambulanza medicalizzata che opera su Siracusa, di stanza nella postazione dell'ospedale Rizza.

I due nuovi casi vanno ad aggiungersi agli altri 6 autisti soccorritori e 3 infermieri della postazione di Ortigia. Du questi almeno due, al tampone di verifica, sono risultati essersi negativizzati.

Da qui l'intervento di Renzo Spada, segretario della Fsi-Usae Siracusa che torna a chiedere con urgenza l'effettuazione di tamponi a tappeto in via preventiva per tutti gli operatori del 118 oltre alla separazione logistica per le 2 ambulanze di Ortigia.