Siracusa, covid nel petrolchimico: Fiom Cgil "Si applichino i protocolli"

Lettera di diffida della Fiom Cgil di Siracusa a tutte le aziende metalmeccaniche impegnate negli interventi di manutenzione straordinaria dell'area Isab Lukoil, per una rigorosa applicazione dei protocolli anti Covid-19.

L'iniziativa segue la segnalazione giunta al sindacato di presunti casi positivi e di attività di screening che sarebbero messe in atto in modo unilaterale da parte delle aziende.

“Da mesi - scrive il segretario, Antonio Recano - chiediamo il coinvolgimento, la presenza dell’Asp in questa area che per numero di lavoratori interessati e per tipologia di attività costituisce un potenziale fattore di accelerazione del contagio. A questo si somma - prosegue Recano - il comportamento irresponsabile di datori di lavoro che non adottano tutte le misure necessarie a contrastare il contagio. Occorre al più presto - conclude il segretario della Fiom - istituire i presidi sanitari. In tutte le situazioni in cui evidenzieranno inadempienze da parte dei datori di lavoro - conclude - inviteremo i lavoratori alla protesta con l'interruzione delle attività di lavoro sino a che non verranno attuate le misure utili a garantire salute e sicurezza.”