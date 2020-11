Augusta, nuovo direttivo di Confcommercio: incontro con il sindaco Di Mare

È stato eletto ieri ad Augusta il nuovo direttivo territoriale della Confcommercio. Su proposta del Consiglio Direttivo e con pieni voti dei rappresentanti provinciali, a ricoprire il ruolo di coordinatore è stata eletta l'imprenditrice del settore abbigliamento Elvira Cappelleri. Ad affiancarla ci saranno Nella Cannata, vice presidente, Maria Luisa Di Gaetano, Antonella Pugliares e Maria Interlandi, componenti del Consiglio Direttivo.

Già nel pomeriggio l'associazione ha incontrato il sindaco, Giuseppe Di Mare e l'assessore allo Sviluppo Economico, Tania Patania. ai quali ha illustrato il proprio programma che parte dalla necessità di rivitalizzare il cuore commerciale di Augusta. Il primo cittadino si è dichiarato da subito disponibile a dialogare con le associazioni che sapranno proporre validi progetti per l'intero territorio.

Il programma dell'associazione vede nella formazione lo strumento principale per candidarsi a raccogliere le sfide del futuro. "Una di queste - si legge nella nota - è la costituzione del Duc, il primo distretto urbano commerciale della provincia siracusana, inteso come area territoriale omogenea e gruppo di persone, istituzioni e aziende, uniti per la riqualificazione del commercio e dei servizi al cittadino".