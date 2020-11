Covid: "Report specifici sui contagi per Cassibile-Fontane Bianche"

Report specifici sui contagi da covid per Cassibile-Fontane Bianche.

A chiederlo formalmente al sindaco Italia e alla Direzione dell'Asp è il Circolo Bartolo Implatini di Fratelli D’Italia: "In questi giorni - si legge in una nota - molti cittadini, ci chiedono quanti positivi ci sono attualmente a Cassibile Fontane Bianche ma le uniche notizie che si conoscono sono quelle che circolano nel paese. Tutto ciò provoca nella cittadinanza preoccupazione, malessere e ansia".

Da qui la richiesta di fornire giornalmente i dati sull'andamento dei contagi da Covid 19 per far conoscere a tutti l’evoluzione epidemiologica anche perché - conclude la nota - siamo a 15 chilometri dalla città".