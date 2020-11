Siracusa, screening sulla popolazione scolastica: centinaia di auto in fila

Centinaia di auto in fila all'ex Onp questa mattina per partecipare allo screening con modalità drive in per Covid 19 rivolto alla popolazione scolastica dell'istituto Einaudi di Siracusa. Coinvolti studenti, famiglie, personale docente e Ata convocati in ordine alfabetico secondo indicazioni date dalla stessa scuola.

E' il secondo appuntamento nel capoluogo nell'ambito della campagna promossa dall’Assessorato regionale della Salute, d’intesa con Anci Sicilia su adesione volontaria.

Martedì scorso, in occasione della prima sessione di tamponi rapidi, furono effettuati 639 test nel corso dei quali furono rilevati 9 positivi.