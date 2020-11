Siracusa, nuovo calendario per la raccolta dell'organico: si passa a 2 giorni a settimana

Cambia il calendario per la raccolta dell'organico a Siracusa a causa della saturazione degli impianti di conferimento.

Dall'assessorato Ambiente del Comune è stato varato un piano provvisorio che sarà in vigore fino al 21 novembre, dopo ci che sarà possibile, a secondo dell'andamento, aggiustare il tiro.

La novità principale è la riduzione, per ogni quartiere, da 2 a 3 giornate per il conferimento.



Domani mercoledì lai Tekra ritirerà l’organico ad Ortigia, zona Umbertina, Akradina, Santa Lucia, Tiche, Belvedere, Case sparse Ippodromo e Zone marine. Venerdì, invece, toccherà a Grottasanta, Neapolis, ancora Akradina e Santa Lucia, Epipoli, Cassibile, Tivoli, Muraglia di mele, Zone marine, Case sparse Ippodromo.