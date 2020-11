Siracusa, fermata dei bus extraurbani vicino al ponte di Ortigia

Gli autobus extraurbani dell'Ast effettueranno una fermata su corso Umberto, immediatamente dopo il ponte, per intercettare gli utenti di Ortigia.

La novità è stata annunciata dall'assessore alla Mobilità, Maura Fontana.

I mezzi di trasporto pubblico dopo la partenza, percorreranno via Malta, poi svolteranno a sinistra su riva della Darsena e si fermeranno alla prima fermata che incontreranno su corso Umberto. Finora i residenti di Ortigia e delle immediate vicinanze dovevano recarsi fino al capolinea.

Intanto, da domani, con la riapertura al traffico di via Francesco Crispi i terminal degli autobus tornano in via Rubino e nel tratto parallelo di corso Umberto.

In via Rubino ci sarà, così come prima, il capolinea i mezzi urbani dell'Ast mentre il tratto corrispondente di corso Umberto sarà il terminal degli autobus extraurbani di Ast, Interbus e Flexibus.