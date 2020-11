Siracusa, emergenza sfratti: misure per le famiglie in grave ritardo

Famiglie siracusane in gravi difficoltà per i ritardi da parte della Regione nel pagamento delle quote previste nel bando integrazione all’affitto per le locazioni in corso nel 2018, nella pubblicazione del bando per le morosità incolpevoli e per la mancata copertura di sei mensilità di canone di locazione in favore degli assegnatari di case popolari.

A sostenerlo è il Sunia, il sindacato degli inquilini.

"Gli sfratti delle locazioni abitative nella nostra città - scrive - sfiora ogni anno 400 casi, un dato soggetto ad un aumento significativo anche quest’anno, vista l’emergenza epidemica in corso".

Da qui la richiesta inoltrata al governo regionale a convocare i sindacati della casa per un confronto e determinare scelte operative in soccorso alla popolazione.