Siracusa, 20 anni di legge 328: Sorbello "Anche qui non completamente attuata"

In questi giorni compie 20 anni la Legge 328 che aveva come obiettivo la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

E questa è l'occasione per Salvo Sorbello, presidente del Forum Famiglie Provincia di Siracusa, di fare un bilancio : "Purtroppo quella legge, dal valore fondamentale, anche nella nostra provincia non è stata completamente attuata e non ha quindi ancora dispiegato tutte le sue potenzialità.

Sulla base della legge - prosegue Sorbello - devono (o dovrebbero) essere attivati anche nella nostra provincia interventi sempre più incisivi volti a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e anche prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, ispirandosi a valori quali la cooperazione e la sussidiarietà, con la programmazione dei servizi e degli interventi che deve avvenire in modo coordinato e integrato rispetto alle politiche sanitarie, per l’istruzione e per il lavoro.

Servono quindi istituzioni, a livello centrale e periferico - conclude - che non impongano dall’alto regole arbitrarie ad una società civile chiamata soltanto a recepire o, al più, a sussidiare un sistema pubblico che continua a non voler condividere le sue scelte".