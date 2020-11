Balzo in avanti dei positivi a Rosolini: si passa da 48 a 61

Sono 13 i nuovi positivi a Rosolini nell'arco di 24 ore: si passa da 48 a 61 con 26 persone in quarantena.

Ne dà notizia tramite videomessaggio il sindaco Giuseppe Incatasciato che coglie l'occasione per ribadire l'invito ai suoi concittadini ad uscire solo se ci sono necessità importanti. Allertate le forze dell'ordine a dar corso ai controlli per far evitare assembramenti.

Incatasciato preannuncia che l'attività di volantinaggio sarà ridotto ad una volta a settimana e che è prossima l'ordinanza che sospende la fiera della domenica proprio a causa dell'aumento esponenziale dei casi covid.