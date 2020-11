Siracusa, Caravaggio: Cafeo "Dal prefetto conferma del rientro nei tempi stabiliti"

Il Seppellimento di Santa Lucia del Caravaggio tornerà a Siracusa nei tempi previsti.

La rassicurazione arriva dal deputato regionale di Italia Viva, Giovanni Cafeo, che ha ricevuto conferma dal Prefetto, Giusi Scaduto.

"Dal Prefetto - scrive Cafeo - è arrivata puntuale la rassicurazione sul rispetto dei tempi concordati. ottenuta a sua volta dal Fec, come noto ente del ministero degli interni proprietario dell’opera. Il Seppellimento di Santa Lucia - aggiunge - sarà dunque di rientro prima dei festeggiamenti dedicati alla nostra Santa Patrona”.

Cafeo ribadisce poi la sua posizione critica nei confronti dell'operato della Regione: “Resta un profondo amaro in bocca per come tutta questa operazione è stata gestita soprattutto dal Governo regionale – conclude – completamente assoggettato ai capricci del curatore e disposto a considerare i nostri capolavori non come mezzo per la valorizzazione del nostro territorio ma come strumento per scambiarsi favori con gli amici”.