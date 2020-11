Champions League, traguardo storico per l'Ortigia: il sindaco "Festeggeremo insieme questo successo"

Felicitazioni e tanto entusiasmo per la qualificazione dell'Ortgia di pallanuoto ai gironi élite di Champions lueague.

“Un traguardo storico - commenta il sindaco Francesco Italia - che proietta l’Ortigia nell’olimpo della pallanuoto mondiale. Grazie ai ragazzi, molti dei quali nati e cresciuti qui, per l’emozione che ci hanno fatto vivere. La città - aggiunge - renderà merito a questi atleti che hanno creduto fino all’ultimo in un risultato sportivo costruito partita dopo partita. Quella di ieri, risolta a soli 40 secondi dalla fine, dimostra quanta testa e quanto cuore gli atleti hanno messo in ogni gara. Non appena le condizioni lo consentiranno, riceveremo ufficialmente l’Ortigia a Palazzo Vermexio per festeggiare insieme questo successo”.

“Con questa vittoria l'Ortigia di pallanuoto - prosegua l'assessore allo sport, Andrea Buccheri - entra di diritto nel gotha europeo della pallanuoto. Essere tra le migliori 12 è motivo di orgoglio per la città che, purtroppo, non ha potuto assistere alle gesta dei nostri campioni. Complimenti agli atleti che in questi giorni hanno riscritto la storia della pallanuoto siracusana”.