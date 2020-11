Lentini, 175 grammi di hashish nel bagagliaio: arrestato 21enne

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: si tratta di Alfio Mangiameli, 21enne del posto.

A seguito di un incidente stradale autonomo verificatosi in centro, è scattato il controllo dei carabinieri che, insospettiti dal nervosismo del giovane, hanno effettuato una perquisizione personale, successivamente estesa anche al veicolo.

Nel bagagliaio dell'auto hanno ritrovato 175 grammi di marijuana già suddivisi in dosi.

Il giovane è stato arrestato e la droga è stata sequestrata.

Per Mangiameli sono stati disposti i domiciliari in attesa di rito direttissimo.

La sua posizione è tuttora al vaglio dei Carabinieri: saranno eseguiti esami tossicologici, per accertare se il 21enne al momento dell’incidente, guidava sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. A suo carico anche la sanzione per il mancato rispetto del divieto di circolazione oltre l’orario consentito dalle norme in vigore con l'ultimo Dpcm.