Noto, "guardone" 74enne denunciato per violazione di domicilio

Un 74enne è stato denunciato dalla Polizia a Noto: l'anziano è stato sorpreso dagli agenti all'interno di una villetta, i contrada Malacala, nascosto dietro una siepe intento ad osservare una coppia di fidanzati in auto.

Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di una persona sospetta: hanno notato un'auto parcheggiata vicino ad un'abitazione estiva, all'interno della quale hanno sorpreso il 74enne, peraltro già conosciuto per aver commesso in passato atti osceni in luogo pubblico. L'uomo è stato denunciato per violazione di domicilio e gli è stata contestata anche l’inosservanza del decreto sul contenimento sanitario perché si era spostato in un altro Comune senza giustificato motivo.