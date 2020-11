Siracusa, vicenda Cittadella dello sport: c'è il parere legale. Baio "Finalmente sarà fatta chiarezza"

Si avvia a conclusione la querelle sulla Cittadella dello sport di Siracusa sulla quale numerosi sono stati gli interventi di Salvo Baio del Partito Democratico. Il legale incaricato dal sindaco Francesco Italia ha reso il parere legale che servirà a dirimere la vicenda.

Di seguito l'intervento di Salvo Baio: "La determina è la numero 72 del 28 ottobre scorso ed ha come oggetto il pagamento del parere legale dell'avvocato Giuseppe Polara di Modica riguardante la "problematica della Cittadella dello Sport".

Dunque ci siamo, il tanto invocato parere legale è finalmente arrivato, "è stato reso", come recita la determina comunale, lo scorso 5 ottobre, più o meno dopo dieci mesi dalla richiesta del sindaco Italia. La determina, ironia del caso, è firmata dalla dottoressa Loredana Caligiore dalle cui mani sono uscite tutte le proposte di delibere di giunta relative alla procedura di Avviso di gara per la concessione e gestione della Cittadella e la delibera del 4 agosto 2017, un "golpe" amministrativo, che regola l'attuale sistema tariffario.

Il contenuto del parere è per ora top secret. E' possibile che la riservatezza sia da mettere in relazione con lo svolgimento del torneo di Europa league di pallanuoto che ha visto impegnata la squadra del C.C.Ortigia. Ma da qui a qualche giorno sarà sicuramente reso noto e a quel punto sapremo quale sarà il prosieguo della concessione, della durata di 15 anni, del complesso di impianti sportivi frutto dell'impegno e della lungimiranza di quel grande uomo di sport che è stato Concetto Lo Bello. Sapremo anche come saranno risolte le numerose "problematiche" che hanno caratterizzato il primo triennio della gestione della Cittadella da parte del C.C.Ortigia.