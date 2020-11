Siracusa, pericolosi paletti in ferro abbandonati nelle aiuole dei pini tagliati in piazza Adda

A fine luglio il taglio delle fine di pini da un ampio marciapiede in fono a Piazza Adda sollevo tante polemiche ma fu spiegato che erano ormai poco stabili e a rischio cedimento. Oggi di quell'intervento a distanza di 3 mesi e mezzo sul posto restano ancora dei paletti in ferro piantati nel terreno con tanto di nastro necessario a circoscrivere le aiuole. Paletti che man mano si sono piegati, diventando un rischio per i passanti, soprattutto per i bambini.

A segnalare la situazione è l'ex consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio, che è stato sollecitato da residenti e persone che frequentano spesso la zona per diverse ragioni.

"In tanti mi hanno sottoposto la questione - ci riferisce Burgio - ed è evidente che la situazione rappresenta davvero un pericolo per tutti, grandi e piccoli. Non riesco a capire perché siano stati lasciati sul posto una volta terminato ogni intervento".