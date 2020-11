Siracusa, impianti saturi: ridotta la raccolta dell'organico

La raccolta dell'organico da domani lunedì 16 novembre, verrà temporaneamente ridotta.

La riduzione, così come comunica l’ufficio Ambiente del Comune di Siracusa, è causata da problemi di saturazione agli impianti di trattamento della frazione organica che ne riduce la capacità di conferimento.

La raccolta non verrà effettuata nelle seguenti località: contrade marine, zona case sparse Ippodromo contrada Spinagallo, Akradina e Santa Lucia.

In attesa di nuove notizie con relativo calendario, che terrà conto dell’attuale conferibilità agli impianti, si invitano i residenti delle zone in questione a non esporre il relativo rifiuto.