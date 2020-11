Covid, Natale in pochi e a casa. Coprifuoco deciso dai dati

Il Coronavirus sembra rallentare, ma è ancora presto per capire come gli italiani trascorreranno le feste di Natale.

"Dipenderà dai dati dell'epidemia. Vedremo dopo la scadenza dell'ultimo Dpcm, il 3 dicembre", spiega Francesco Boccia. Il ministro degli Affari regionali promette "rigore", perché "la priorità è mettere in sicurezza sul piano sanitario il Paese", ma nel governo più d'uno spera di salvare almeno il cenone della vigilia, e quello di Capodanno, posticipando di qualche ora il coprifuoco che ora scatta alle 22.