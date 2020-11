Avola, ruba la fede nuziale di una donna e la rivende al compro oro

Era stato chiamato per riparare un elettrodomestico in casa di una donna di 52 anni. Mentre svolgeva il proprio lavoro, l'uomo, un 30enne di Avola, si sarebbe appropriato della fede nuziale della sua cliente, rivendendola successivamente ad un compro oro.

La denuncia della vittima in commissariato aveva dato al via alle indagini, che hanno portato subito al negozio dove è stata ritrovata la fede, immediatamente restituita alla legittima proprietaria.