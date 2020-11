Siracusa, controlli antidroga: denunciato un 31enne

E' stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacenti un 31enne siracusano residente a Carlentini panettiere.

L'uomo è stato notato dai Carabinieri per il suo atteggiamento sospetto e il suo andirivieni dagli androni di diversi palazzi.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 200 euro in banconote di piccolo taglio. L’ispezione è stata estesa anche nei luoghi dove fino a poco prima l'uomo si era aggirato e in uno degli androni, i militari dell'Arma hanno trovato diverse dosi di varie sostanze stupefacenti: 36 di hashish, per un totale di grammi 24 circa; 25 di marijuana, per un totale di grammi 17 circa; 12 involucri di cocaina, per un totale di 2,40 grammi e 6 di crack, per 1,30 grammi.

L'uomo è stato sanzionato, inoltre, per essere uscito dalla propria abitazione in orario non consentito e al di fuori del Comune di residenza.