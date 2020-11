Incidente mortale a Floridia, a perdere la vita un giovane motociclista

Incidente mortale ieri sera a Floridia, nella zona artigianale. La vittima è un 16enne, Federico Santalgelo, che viaggiava a bordo di una moto e che, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un palo. L'impatto gli sarebbe stato fatale.

Il ragazzo è stato trovato da un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi ma per il giovane non c'era già più nulla da fare.

Sul posto i Carabinieri e il 118.