Siracusa, gestione pubblica del servizio idrico integrato: la soddisfazione di Left Wing

Soddisfazione viene espressa da Marco Monterosso e Alessandro Acquaviva dirigenti del Partito Democratico e coordinatori di Left Wing per la decisione dell’assemblea dei sindaci della provincia di Siracusa di optare per la gestione pubblica del servizio idrico integrato.

"È una scelta che premia il coraggio e la coerenza dei sindaci, molti dei quali hanno vissuto le vicissitudini della privatizzazione in qualità di assessori, di consiglieri o di cittadini impegnati nelle iniziative pubbliche a favore della gestione pubblica dell’acqua.

Ringraziamo altresì il “Forum regionale dell’acqua pubblica e dei beni comuni” che ha continuato a pungolare gli amministratori siciliani per tutti questi anni, promuovendo iniziative tese ad informare e a far comprendere i vantaggi della gestione pubblica in termini di trasparenza, partecipazione ed efficienza del servizio idrico integrato.

Nel dibattito pubblico che abbiamo recentemente promosso, con il prezioso contributo di Antonella Leto, portavoce del forum regionale, di Fausto Raciti, e di altri ospiti, politici, sindacalisti, tecnici e rappresentanti dei comitati civici, è emersa la necessità di stimolare una proficua sinergia tra le Istituzioni locali e i corpi intermedi della comunità provinciale, al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, l’obiettivo della gestione pubblica.

Il nostro impegno - concludono - è quello di promuovere iniziative nel territorio provinciale per favorire un ruolo centrale del Pd in questa nuova fase, affinchè si rispetti effettivamente la volontà dell’Ati di costituire un’ azienda consortile salvaguardando i livelli occupazionali".