La foto del siracusano Kevin Saragozza scelta come immagine del giorno dalla Nasa

L'immagine scattata dal fotografo siracusano Kevin Saragozza, appassionato di astrofotografia, scelta come immagine del giorno dalla Nasa Astronomy Picture of the Day.

La foto è stata scattata di Ortigia: "Il fenomeno che volevo immortalare è proprio l’allineamento astrale contestualizzato con la semplice bellezza del nostro mare e le fantastiche luci sprigionate dall'alba, un riconoscimento importante, atteso da tempo, che mi darà ancor di più la spinta per alimentare questa grande passione permettendo di testimoniare le bellezze del nostro universo e quelle territoriali mosse da una movente scientifica.