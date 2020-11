Rosolini, controlli anti covid: sanzioni per 4.400 euro

Sono 11 per un totale di 4.400 euro le sanzioni amministrative elevate dai Carabinieri a Rosolini per aver violato, senza giustificato motivo, il divieto di circolazione dopo le 22 e di spostamento in un Comune di verso da quello di residenza, imposti dall'ultimo Dpcm.

Non sono mancate anche le attività di sensibilizzazione nei confronti di coloro, che prima delle 22, stazionavano in strada creando assembramenti, spesso con la mascherina indossata male.

Analoghi servizi verranno svolti con cadenza giornaliera in tutti i Comuni della provincia.