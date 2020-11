Siracusa, spazi per aule dal Santuario alla Lombardo Radice: il rettore "Il Comune abbia più attenzione"

La Basilica della Madonna delle lacrime mette a disposizione i locali del Centro Pastorale del Santuario, perché siano utilizzati dall’Istituto comprensivo “G. Lombardo Radice” di Siracusa come spazio per aule scolastiche.

Il Rettore del Santuario, Aurelio Russo, che ha definito la concessione “un dovere sociale per il bene comune” auspica una maggiore attenzione da parte del Comune di Siracusa verso il Santuario che - scrive "costituisce un riferimento spirituale e sociale a servizio della città. Non di meno valore - prosegue il rettore - è il Parco del Santuario, polmone verde per tutta la cittadinanza. Il Santuario con notevoli sforzi cerca di tenerlo in uno stato decente, lottando contro l’inciviltà di quanti lo sporcano. Il Santuario da solo - conclude - non può garantire sicurezza e pulizia senza l’aiuto del Comune di Siracusa e della sensibilità della collettività".