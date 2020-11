Lentini, scuole e 2 chiese chiuse: luoghi di culto cluster di contagio

Sospensione dell'attività didattica in presenza, a Lentini, negli istituti comprensivi "Vittorio Veneto", "G.Marconi", "Riccardo da Lentini" e nella scuola materna comunale " di via Tolomino da lunedì 16 a venerdì 27 novembre. Questo quanto prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Saverio Bosco a seguito dell'accertamento di casi positivi tra membri del personale scolastico in attesa dei tamponi per coloro che sono venuti a contatto con i positivi, alcuni dei quali presentano già sintomatologia da covid.

Ma l'ordinanza prevede anche la chiusura da oggi e fino al 27 novembre di due luoghi di culto: "la chiesa parola di grazia" di via degli Esportatori e la "chiesa parola della fede" di via Biviere, perché segnalati dal Dipartimento prevenzione dell'Asp come cluster di contagio