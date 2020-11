Siracusa, Avola e Augusta, screening sul covid alla popolazione scolastica

Prosegue in provincia di Siracusa la campagna di screening per la ricerca del coronavirus sulla popolazione scolastica delle scuole superiori, studenti, familiari, personale docente e non docente, promossa dall’Assessorato regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia.

Ad Avola, all’Istituto Majorana, i tamponi rapidi verranno effettuati nell’area esterna al Plesso “Mattei” sabato 14 novembre dalle 9 alle 13 e sulla base dell’affluenza l’attività continuerà anche nella mattinata di domenica.

Ad Augusta la seconda giornata di screening si svolgerà domenica 15 novembre dalle 9 alle 12 nell’area della scuola Domenico Costa in piazza Unità d’Italia.

Per gli studenti del Liceo Gargallo e dell’Istituto Einaudi di Siracusa i tamponi rapidi verranno effettuati nell’area ex Onp di Contrada Pizzuta martedì 17 novembre dalle 9 alle 16.

Tra le novità la possibilità di prenotarsi mediante la piattaforma online www.siciliacoronavirus.it.

Nei drive-in sono previsti dei percorsi dedicati in cui personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti sanitari dell’Asp di Siracusa procederà al prelievo del campione che, in caso di positività, verrà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. L’adesione alla campagna è su base volontaria.