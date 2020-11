Siracusa, il Rotary acquista 145 saturimetri per metterli a disposizione del territorio

Sono stati consegnati all'associaizone dei Medici di Medicina generale i 145 pulsi-ossimetri che il Rotary Club Siracusa Monti Climiti ha acquistato insieme ai Rotary Club Noto Terra di Eloro, Palazzolo Acreide Valle dell’Anapo ed alla Rotary Foundation, con una spesa complessiva di 3.650 euro.

Il progetto prevede che i saturimetri siano distribuiti nei territori dei tre Club sponsor dell’iniziativa, tramite l’associazione dei Medici di Medicina Generale, che a loro volta li daranno in uso temporaneo a pazienti Covid paucisintomatici o a soggetti fragili a rischio, per rilevare i parametri vitali direttamente dal domicilio e in sicurezza.

Presenti alla cerimonia di consegna Rosalia Raiata, Presidente del Rotary Siracusa Monti Climiti, Cirino Guido Bruno e l’avv. Raffaele Randazzo, rispettivamente in rappresentanza dei club di Noto e Palazzolo Acreide, Salvatore Madonia, Direttore Sanitario dell'ASP 8 di Siracusa, Anselmo Madeddu, presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa, Giovanni Barone e Riccardo Lo Monaco, presidente e segretario della Fimmg provinciale di Siracusa.