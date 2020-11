Siracusa, beneficio economico per disabili gravi: riaperti i termini per le istanze

Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima.

Le istanze per il riconoscimento dello stato di Disabile Gravissimo possono essere presentate all’Asp di Siracusa entro il 31 dicembre prossimo tramite raccomandata o e-mail ai Distretti sanitari di competenza oppure direttamente all’Ufficio protocollo del Distretto sanitario di competenza.

A beneficiare dell’indennizzo possono essere tutti i nuovi soggetti in condizione di disabilità gravissima che sono già in possesso di certificazione per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Per coloro che abbiano già presentato istanza e che sia stata valutata negativamente nelle precedenti annualità, si rende necessario aggiungere alla domanda un certificato che attesti l’aggravamento della condizione di salute prodotta da una struttura pubblica (entro la data del 1 dicembre 2020).

Successivamente alla presentazione dell’istanza, le Unità di Valutazione Multidimensionale dell’Asp di Siracusa provvederanno ad accertare mediante una visita se sussiste o meno lo stato di Disabilità Gravissima.