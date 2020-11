Francofonte, lezioni sospese fino al 30 novembre alla Dante Alighieri

Sospensione cautelativa e precauzionale dell'attività didattica in presenza nella scuola Materna, Primaria e Secondaria di I grado del II Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” e della Scuola Materna Comunale “Regina Elena” di Francofonte da lunedì 16 a lunedì 30 novembre.

Lo ha disposto, con un'apposita ordinanza il sindaco Daniele Lentini.

Nel provvedimento è mirato a permettere una minore diffusione del virus all'interno della popolazione scolastica e per permettere il recupero dell'attività di tracciamento.

"Si stanno accertando - si legge nell'ordinanza - contagi da covid anche nell'ambito della comunità scolastica tra docenti e alunni in plessi diversi non sempre riconducibili ad un preciso focolaio ma a soggetti non collegati fra loro. Ecco perché diventa necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e contenimento del virus".

Da primo cittadino l'invito al dirigente scolastico ad avviare l'utilizzo del piano di Didattica Digitale Integrata.