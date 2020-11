Priolo, incentivi per l'installazione di pannelli fotovoltaici

Incentivi finalizzati all’installazione su edifici residenziali di Priolo di pannelli fotovoltaici. La giunta comunale ha approvato il bando pubblico.

“Una iniziativa - ha commentato il Sindaco Pippo Gianni - che punta ad aumentare l’efficienza energetica nel nostro paese e a sviluppare ed incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e non inquinanti. Come Comune - ha continuato il primo cittadino - l’obiettivo è di raggiungere una riduzione di consumo da fonti fossili”.

“Anche questa iniziativa - ha sottolineato il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Biamonte - è il frutto della collaborazione instaurata tra il consiglio e la giunta. Ho proposto questa iniziativa, insieme ai contributi per l’acquisto di mezzi elettrici “Bonus Bici e Monopattini”, perché fanno bene al portafoglio e all’ambiente".

Potranno accedere agli incentivi soggetti pubblici o privati, affittuari o titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento dell’immobile sul quale sarà installato l’impianto.

La domanda per l’erogazione dei contributi potrà essere scaricata dal sito del Comune di Priolo Gargallo e presentata all’Ufficio Tecnico, entro il 31 dicembre 2020.