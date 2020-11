Siracusa, 2 tablet e schede sim per i pazienti dei reparti covid

Due tablet con schede sim messi a disposizione dei pazienti ricoverati nel Covid Center dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

In questo modo potranno ricevere telefonate e navigare in internet per comunicare con l’esterno e con i propri familiari anche attraverso i social, whatsapp ed sms. Nei prossimi giorni tablet e schede saranno consegnati anche ai reparti Covid degli altri ospedali dell’Asp di Siracusa.

L’iniziativa è possibile grazie al progetto “Operazione Risorgimento Digitale”, intrapreso da Tim assieme al partner Huawei, con la donazione di tablet e l’attivazione di schede Sim a costo zero per tutto il periodo dell’emergenza, per favorire la comunicazione tra i pazienti in isolamento per il coronavirus e i loro familiari nonché i medici che spesso li seguono anche da remoto.

“Abbiamo accolto al volo il progetto di Tim e Huawei – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – e abbiamo avanzato richiesta di adesione per i nostri ospedali per sostenere ed aiutare i nostri pazienti ricoverati affetti da covid-19 a sentirsi meno lontani dalla famiglia in un momento così difficile e delicato che costringe al rispetto delle politiche di sicurezza adottate per l’emergenza”.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei processi di umanizzazione dei servizi sanitari dell’Azienda e del programma portato avanti dall’Unità operativa SIFA per le tematiche sanitarie digitali.