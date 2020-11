Siracusa, piazzano un ordigno sotto l'auto di un vicino: denunciati

Dovrebbero essere dissidi di vicinato i motivi alla base di un attentato dinamitardo consumato nella notte in via Torino. L'allarme è scattato intorno all'una e una pattuglia delle Volanti ha raggiunto subito il posto indicato avviando subito i primi rilievi e raccogliendo le prime testimonianze. Nel frattempo sono state guardate le immagini delle telecamere della videosorveglianza da cui si vedeva che due giovani - ripresi bene tanto che gli agenti sono rusciti facilmente a risalire alla loro identità - hanno raggiunto l'auto poi uno si è messo a fare il palo, nelle immediate vicinanze dello stadio, mentre l'altro posizionava l'ordigno sotto l'auto per innescarne subito dopo la miccia. Poi la coppia è rientrata in un portone lì vicino. I due giovani, 22 e 28 anni, sono stati denunciati per danneggiamento ma sono stati anche sanzionati per aver violato il coprifuoco sanitario che vieta alle persona di uscire di casa senza giustificato motivo.