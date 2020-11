Siracusa. mobilitazione del comparto sanità: sit in davanti l'Umberto I. VIDEO

Giornata di mobilitazione a sostegno del comparto sanità, anche a Siracusa per chiedere i rinnovi contrattuali, ma anche per rivendicare sicurezza ed assunzioni nei servizi pubblici. Questa mattina sit-in davanti l'ospedale Umberto I da parte del sindacato unitario di categoria, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. La vertenza riguarda le carenze di personale e i carichi di lavoro con turni massacranti ed elevati disagi lavorativi connesse anche all’incremento della domanda di salute dei cittadini a causa dell’accelerazione dei contagi da covid-19. Le organizzazioni sindacali hanno approntato una piattaforma di richieste che prevede: l’assunzione pronta e stabile degli operatori sanitari per dare risposte immediate alle esigenze della popolazione per contrastare la pandemia, curare la cronicità e offrire servizi ambulatoriali, riabilitativi per la prevenzione e per l’assistenza alla lungodegenza; la stabilizzazione degli operatori precari; la garanzia di elevati livelli di protezione per garantire la sicurezza dei lavoratori; il potenziamento la medicina territoriale per garantire prevenzione e cura delle cronicità. Le interviste con Franco Nardi (Fp Cgil), Alda Altamore (Uil Fpl) e Mauro Bonarrigo (Cisl Fp)