Augusta, smaltimento e trasporto illecito di rifiuti: 2 denunce

Il titolare di un esercizio commerciale e il proprietario di un camion ad Augusta denunciati per smaltimento e trasporto illecito di rifiuti.

Il proprietario del negozio per eliminare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche si sarebbe avvalso di un soggetto non autorizzato, che avrebe poi gettato indebitamente parte dei rifiuti nei cassonetti comunali di raccolta.

Il camion utilizzato per il trasporto dei rifiuti, compresi rottami ferrosi, e i cassonetti, sono stati sottoposti a sequestro penale.