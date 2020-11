Siracusa, Bando periferie: MeetUp e Ficara chiedono lumi sui progetti

La rivoluzione della città promessa attraverso i fondi del Bando periferie è ancora solo sulla carta. A pensarla così sono il MeetUp Siracusa del MoVimento 5 Stelle e il parlamentare nazionale, Paolo Ficara, che fanno riferimento alla riqualificazione di viale Tisia e Pitia; porto Marmoreo; ex cintura ferroviaria; via Piave; riqualificazione di piazza Euripide; grande parco a Mazzarrona.

"A distanza di quasi tre anni dal bando periferie - dicono gli esponenti del MeetUp Siracusa - non si conosce lo stato dei progetti e quale sia la reale volontà e capacità del Comune di Siracusa nel trasformare i progetti in cantieri, occupazione e migliorie per la città”.

"Dopo gli attacchi violentissimi rivolti al governo al solo sospetto che i fondi fossero a rischio - interviene Ficara - mi sarei atteso una reazione fattiva e procedurale. Sarebbe stato il caso di interessarsi in questi mesi anche alle procedure di gara ed ai cantieri da avviare".