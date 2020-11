Coronavirus, 114 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 1.692

Sono 114 i nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia sono 1.692 con 1.391 ricoverati con sintomi, altri 205 in terapia intensiva, 23.318 in isolamento domiciliare e 40 decessi in più in 24 ore. In totale i positivi attuali nell'isola sono 24.914.

Ecco come sono suddivisi i nuovi contagi nelle varie province: 393 a Palermo, 373 a Catania, 317 a Trapani, 135 ad Agrigento, 1123 a Enna, 114 a Siracusa, 105 a Messina, 80 a Ragusa e 63 a Caltanissetta.

Questi i dati contenuti nel bollettino del ministero della salute.