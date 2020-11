Priolo, pattinodromo: approvato il progetto di ristrutturazione dello spogliatoio

La giunta comunale di Priolo ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dello spogliatoio della pista di pattinaggio del Centro Sportivo “Polivalente” e di sistemazione dell’area a verde.

Il pattinodromo è già stato oggetto in questi mesi di una serie di interventi di manutenzione e riqualificazione. Oltre al ripristino delle parti ammalorate della pista, i lavori hanno riguardato anche la recinzione.

“Con questo ulteriore intervento - ha sottolineato il sindaco Pippo Gianni - completiamo i lavori sul pattinodromo. Sempre al Polivalente sono in corso interventi per la sostituzione della copertura tecnica della palestra, per eliminare le infiltrazioni d’acqua. Abbiamo anche proceduto alla gara per la ristrutturazione del parquet del campo di gioco. Prossimamente interverremo sui campi da tennis, recuperando così tutto l’impianto sportivo”.

“L’attività è frenetica - ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti - e l’arrivo nei prossimi giorni di altri Tecnici ci darà la possibilità di essere ancora più incisivi e tempestivi in tutti gli interventi già in programma".