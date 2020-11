Siracusa, dissequestro del canile "Rifugio Piccolo Panda"

Dissequestrato dal giudice del Riesame, il canile "Piccolo Panda" di contrada Dammusi a Siracusa.

A darne notizia è l'attuale gestore della struttura l'Associazione "Gli amici della natura".

Il provvedimento di sequestro preventivo era stato disposto dalla Procura della Repubblica su esposto del Comune di Siracusa ed eseguito l'11 dicembre 2019.

Con ordinanza del 2 novembre scorso è arrivata la conferma del dissequestro a seguito dei ricorsi proposti dall’avvocato Marzia Capodieci e l'indicazione di restituire la struttura al gestore.

"Teniamo a precisare - scrive a margine l'associazione che gestisce la struttura - che durante tutto il periodo abbiamo comunque continuato ininterrottamente a svolgere il servizio di custodia, mantenimento in vita e cura dei cani randagi per conto del Comune di Siracusa, nonostante l’Ente da ben venti mesi non ci paga per il servizio svolto in suo favore".