Priolo, covid: arrivati 10 tir con materiale da distribuire a tutti i Comuni della provincia

Dieci tir carichi di materiale necessario per gestire l’emergenza covid arrivati in nottata alla sede della Protezione civile di Priolo al Cerica.

Il materiale sarà destinato a tutti i Comuni della provincia di Siracusa.

Il sindaco di Priolo, d’intesa con l’assessore al ramo, Santo Gozzo, ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale con a capo il Disaster Manager Gianni Attard, per la sistemazione del materiale.

“Ringrazio - ha detto il primo cittadino - Gianni Attard, il personale di Protezione Civile, il personale del gruppo volontari di Protezione Civile comunale e del Servizio Civile, per l’impegno costante e per la collaborazione”.