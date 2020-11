Portopalo, 25 positivi e parco Robinson chiuso fino a domenica

Salgono a 25 i positivi da Covid a Portopalo.

A darne comunicazione è il sindaco Gaetano Montoneri durante una diretta social ieri sera. Il primo cittadino ha anche riferito di un uomo, dipendente di un supermercato risultato positivo e asintomatico ragion per cui l'esercizio commerciale è stato chiuso per 3 giorni dai titolari per poter effettuare la sanificazione.

Si è, invece, negativizzato l'uomo che era risultato positivo una decina di giorni fa e insieme a lui sono risultati negativi al tampone di verifica effettuato sui suoi contatti familiari che erano in quarantena fiduciaria.

Da Montoneri è stata poi ribadita la tolleranza zero per i casi di violazione delle norme anti covid: "E' fondamentale - ha detto - mantenere il distanziamento, indossare la mascherina e igienizzare frequentemente le mani".