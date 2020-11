Priolo, consegna a domicilio dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti

Volontari della Protezione Civile e della Misericordia di Priolo distribuiranno a domicilio i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Si comincia venerdì 13 novembre con la consegna nei condomini, mentre a partire dalla prossima settimana i sacchetti saranno distribuiti alle utenze singole. L’iniziativa è stata decisa dal sindaco Pippo Gianni, d’intesa con IGM, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti in città.

“Eviteremo così - spiega il primo cittadino - che le categorie più fragili, come gli anziani, debbano uscire da casa per ritirare i sacchetti ed eviteremo anche assembramenti presso il punto di distribuzione. Un particolare ringraziamento per la fattiva collaborazione - ha concluso il Sindaco Gianni - all’Igm e ai volontari di Protezione Civile e Misericordia”.

“Durante il lockdown della scorsa primavera - ha rimarcato l’Assessore all’Ambiente e all’Ecologia Santo Gozzo - avevamo sperimentato la distribuzione a domicilio dei sacchetti; abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa per venire incontro a tutti i cittadini”.