Siracusa, ex Onp: per effettuare i tamponi ingresso da viale Scala Greca

Da lunedì 16 novembre l’ingresso all’ ex Onp di contrada Pizzuta a Siracusa, per effettuare tamponi con il sistema drive in, non sarà più da viale Epipoli, ma da viale Scala Greca dal cancello al civico 121.

Ciò per disciplinare il grande flusso di auto che in questi giorni ha interessato l'ex Onp e per garantire la libera fruizione dell’accesso principale agli utenti che devono usufruire di tutti gli altri servizi sanitari.

L’accesso dal cancello di Scala Greca permetterà la creazione di una doppia fila di auto lungo il viale interno all’area di fronte al quale è allocata la tenda per l’esecuzione dei tamponi con uscita da contrada Pizzuta.

Il nuovo accesso sarà indicato da segnaletica stradale sia in ingresso che in uscita.