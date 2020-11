Siracusa, uffici della prefettura aperti al pubblico solo dietro appuntamento

Gli uffici della Prefettura di Siracusa saranno aperti al pubblico esclusivamente previo appuntamento. Ciò in ottemperanza alle nuove disposizioni sulle misure urgenti di contenimento del contagio da covid-19.

Dal palazzo del governo viene indicato un link (http://www.prefettura.it/siracusa/contenuti/Orari_di_ricevimento-11484.htm)

per individuare i referenti per ciascun servizio e i relativi indirizzi e-mail. Le richieste di appuntamento potranno essere prese in considerazione solo se trasmesse al funzionario dell’Ufficio competente alla trattazione del procedimento e, per conoscenza, ai seguenti indirizzi: protocollo.prefsr@pec.interno.it o, in alternativa, prefettura.siracusa@interno.it.