Siracusa, il tensostatico riconsegnato al Brancati di Belvedere

Il tensostatico di Belvedere è stato riconsegnato all'istituto comprensivo Brancati.

L'impianto, chiuso da anno perché danneggiato prima dai vandali e poi da un forte temporale, è stato riaperto stamattina al termine dei lavori di recupero. Sono stati sostituiti il telo con membrana termica, gli infissi, la superficie di gioco con nuova pavimentazione autoposante, ed è stato realizzato un sistema di rampe per assicurare la fruizione agli alunni diversamente abili direttamente dal plesso scolastico.

A tagliare il nastro, sono stati il sindaco, Francesco Italia, e la dirigente scolastica Stefania Gallo; presenti, l'assessore allo Sport, Andrea Buccheri (assente per altri impegni l'assessore alle Politiche scolastiche, Pierpaolo Coppa), il delegato di quartiere, Salvatore Ortisi, e gli ex consiglieri comunali Vincenzo Pantano e Mauro Basile.

“Era doveroso per noi – ha detto il sindaco Italia – ricostruire e riconsegnare il più presto questo tensostatico, in quanto si tratta di uno spazio sociale a disposizione di bambini e adolescenti di un quartiere distante dalla città come Belvedere. Ma colgo l'occasione per rimarcare come l'impegno dell'Amministrazione sul fronte dell'edilizia scolastica sia costante e prioritario. Nel biennio '19-'20 abbiamo speso per le scuole un milione e mezzo di euro di soli fondi comunali, senza contare gli altri finanziamenti che siamo riusciti a reperire e che abbiamo investito o stiamo investendo".

“In questo difficile periodo in cui gli spostamenti sono ridotti al minimo – ha affermato l'assessore Buccheri – è importante prestare attenzione alle comunità delle zone più decentrate".

Soddisfatta la dirigente scolastica Stefania Gallo. Il tensostatico sarà utile, oltre che per l'educazione fisica, anche per tutte le altre attività che impegnano gli alunni nelle ore pomeridiane.